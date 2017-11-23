Elon Musk'tan bir rekor daha

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın, Güney Avustralya'da "dünyanın en büyük lityum iyon pili"nin yapımını tamamladığı açıklandı.

Güney Avustralya Eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yayımladığı basın açıklamasında, Tesla tarafından inşa edilen dünyanın en büyük lityum iyon pilinin tamamladığını bildirdi.

Pilin yapımı için kısa sürede çok muazzam bir çalışma ortaya konulduğunu ve bölgeye giderek emeği geçenleri tebrik edeceğini belirten Başbakan Weatherill, "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak. Güney Avustralya'nın yenilenebilir enerji pil depolama sisteminde lider olacağını gösteren açık mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Tesla'nın, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde yapımını tamamladığı 100 megavat kapasiteli pilin 1 Aralık'tan itibaren test edilmeye başlaması bekleniyor.

Jamestown kasabası yakınında Neoen şirketi tarafından kurulan rüzgar enerjisi tesisinde üretilecek enerjiyi depolayacak olan dev pil, bölgedeki 30 bin eve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verebilecek.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 100 megavat kapasiteye sahip dev bataryanın yapımına başladığı eylül ayındaki açıklamasında, pilin emsallerine göre 3 kat daha fazla büyük olduğunu ve 100 günde tamamlayacaklarını duyurmuştu.

Dünyada şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesinin 30 megavat civarında olduğu belirtiliyor.

Peki teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk kimdir?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.



Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor. SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.