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Elveda Vosvos!

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Volkswagen'ın ünlü modeli Beetle'ın yeni versiyonu 2019 yazında Meksika'da son kez üretilecek. Türkiye'de bilinen ismiyle "Vosvos" veya "Kaplumbağa"nın 80 yıllık serüveni böylece sona eriyor.
Elveda Vosvos!

Vosvos'un serüveni bundan 80 yıl önce 26 Mayıs 1938'de başladı. Ferdinand Porsche Vosvos'un ana hatlarının tasarımını Aşağı Saksonya'da bulunan Fallersleben'deki Volkswagen tesisinin temel atma töreninde dönemin başbakanı Adolf Hitler'e sundu.

Volkswagen "New Beetle"ı 1998'de piyasaya sürmüştü. Otomobil özellikle ABD'de büyük satış başarısı yakalamıştı. Yeni Beetle'ın üretimine 2019 yazında son veriliyor. Bu tarihe kadar iki özel model piyasaya sürülecek.

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