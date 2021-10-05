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EMA: Covid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabiliriz

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EMA: Covid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabiliriz
EMA: Covid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabiliriz

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ilacı, önümüzdeki günlerde değerlendirebileceklerini açıkladı. Daha önce deney aşamasındaki ilacın ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulmuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip corona virüs hastalığından (Covid-19) ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacı değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç şirketi Merck'in Covid-19'a karşı geliştirdiği deney aşamasındaki ilaçla ilgili, "Gelecek günlerde bu hapı incelemeye başlayıp başlamayacağımızı değerlendireceğiz" dedi.

Merck, 1 Ekim'de söz konusu hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

"MEVCUT AŞILAR ÖLÜMLERE KARŞI KORUYOR"

Cavaleri ayrıca Pfizer/BioNTech gibi mRNA aşılarıyla ilgili temel güvenlik endişesinin miyokarditis (kalp kası iltihaplanması) olduğunu anımsatarak bu vakaların özellikle 2. dozdan sonra görüldüğünü belirtti.

Bildirilen miyokarditis vakalarının çoğunun hafif olduğuna dikkati çeken Cavaleri, "3. dozdan sonra bu riski henüz tanımlayamıyoruz çünkü çok nadiren ortaya çıkıyor. Şimdilik bildiğimiz; Covid-19 aşılarının 2 doz halinde uygulandığında hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma sağladığı." değerlendirmesini yaptı.

Cavaleri, sene sonu itibarıyla monoklonal antikor olarak bilinen yeni Covid-19 tedavilerini duyurmak üzere 4 antiviral ilaç üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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