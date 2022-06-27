  • BIST 2.554,08
  • Altın 984.438
  • Dolar 16.6393
  • Euro 17.6252
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMenapoz Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Beslenme Önerisi !

Emekli subaylar derneği'nde başkanlığa Kazım And seçildi

» »
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Kazım And seçildi.
Emekli subaylar derneği'nde başkanlığa Kazım And seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü  Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde üyelerin, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen  olağan kurulda derneğin yeni tüzüğü de oy birliğiyle Kabul edildi.

2022-2024 dönemi Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı’na E.Yzb. Kazım  And getirilirken diğer kurullar da şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: E.P.Alb. Mehmet Çelebioğlu,  E.İkm.Alb. Bülent Ecevit E.Kur.Alb. Mustafa Kutruza,  E.P.Alb. Taner Polat,  E.P.Alb. Halil İnce, E.P.Alb. Nejmettin Ateş, E.P.Alb. Kazım Eskidemir,  Emel Bilgi,  E.P.Alb. Özgür Eroğlu, 10.E.Bkm. Alp Özdevrim yedekler; 1. E.P.Alb. Osman Kumbur, E.P.Ütğm. Mehmetali Özdemir

Denetleme Kurulu E.P.Bnb. Mehmet Karacaoğlu,  E.P.Alb. Mehmetali Aydınöz,  E.Kur.Alb. Mehmet Kuyucuoğulları yedekler; 1. E.P.Alb Cevdet Aydınova, E.P.Alb Ahmet Yeltekin

Haysiyet Divanı: E.P.Bnb. Aliosman Ünver (doğal), E.P.Alb. Ahmet Yatman (doğal) 3.E.P.Alb. Hüseyin Özbudak (doğal)  E.P.Bnb. Özkan Arkın (Divan Başkanı).E.P.Alb. Ali Yılmaz Başkaya

Dernek Hukuk Müşavirliği’ne de E.P.Bnb.  Ahmet Katar getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 27 Haziran27 Haziran 2022 Pazartesi 08:30
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... CTP’den “dolmuş siyaseti” ve Demir Partisi27 Haziran 2022 Pazartesi 07:55
  • Berova ve Candan AKPA Başkanı Kox ile görüştü26 Haziran 2022 Pazar 17:31
  • Dikkat elektrik kesintisi!26 Haziran 2022 Pazar 16:53
  • Rogers: Doğamız, kültürel ve tarihi miraslarımız harcanıyor26 Haziran 2022 Pazar 16:24
  • "Yanan alanlara fidan dikmek hata olacak"26 Haziran 2022 Pazar 15:49
  • Eczacılar Birliği, yangının kahramanlarına teşekkür etti26 Haziran 2022 Pazar 14:50
  • Teknecik santralinde yakıt bitti! Devreye aksa girdi26 Haziran 2022 Pazar 14:48
  • Asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlendi26 Haziran 2022 Pazar 14:15
  • "Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek"26 Haziran 2022 Pazar 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti