En Hızlı Koltuk Altı Beyazlatma Yöntemleri

Aşırı terleme ve havasızlık koltuk altı kararmasının başlıca nedenlerindendir. Peki, koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararması için bitkisel çözümler nelerdir?

Doğal bir beyazlatıcı işlevi gören limon koltuk altı kararmaları için de en iyi bitkisel çözümlerden biridir. İlk olarak koltuk altınızı temizleyin ardından da koltuk altlarınıza limonu sürüp iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın. Ölü derilerden kurtulmak için de limon ve şekeri karıştırarak kullanabilirsiniz.

Koltuk altı beyazlatmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de karbonattır. Gözeneklerin açılmasını sağlayan karbonat koltuk altınızı beyazlatır. Karbonatı bir miktar su ile macun kıvamına getirip koltuk altlarınıza sürün bir süre bekletip durulayın bu yöntem ile kararmalara son verebilirsiniz.

Doğal beyazlatıcı etki sunan patates de kararmalara karşı oldukça iyi bir yöntemdir. İlk yöntem olarak ikişer dilim patatesle koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovarsanız kararlamalardan kurtulmuş olursunuz. İkinci yönetim ise patatesin suyunu çıkartarak bu suyu koltuk altınıza sürmektir.

Sütün içerdiği yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal bir aydınlatıcı etkisi sağlamaktadır. Koltuk altı kararmasını geçirmek için sütü lor ile karıştırarak lapa haline getirin. Süt ve loru karıştırıp oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürerek 15 dakika kadar bekletin ardından da durulayın. Bunu düzenli olarak uygulamak kararmaları yok etmektedir.

Elma sirkesinin mikropları öldürücü ve koku oluşumunu önleyici bir özelliği bulunmaktadır. Elma sirkesinin bunların yanında da beyazlatıcı bir etkisi bulunmaktadır. Elma sirkesi ile koltuk altı kararmalarının önüne geçmek için sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayıp ovun. 15 dakika kadar bekletip sonrasında durulayın.

Tüm cilt tiplerine uygun olan doğal bir beyazlatıcı etkisi sunan salatalık, koltuk altı kararmaları için oldukça etkilidir. Salatalıkları dilimleyerek koltuk altınıza direk uygulayabilirsiniz.

Salatalık gibi doğal bir renk açıcı etkiye sahip olan domates de koltuk altı kararmaları için etkilidir. Fakat domates içerdiği asitlerden dolayı hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer cildiniz bir reaksiyon göstermiyor ise bir domatesi ortadan bölün ve ezerek suyunu çıkarın sonrasında elde ettiğiniz domates suyu ile koltuk altlarınızı ovun. Domates suyu ile ovduğunuz koltuk altınızı bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz.