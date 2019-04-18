  • BIST 96.886
  • Altın 237,470
  • Dolar 5,8039
  • Euro 6,5177
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Endonezya'da "seçimi kim kazandı" tartışması

» »
Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo da rakibi Prabowo Subianto da seçim zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanı Joko, Türk mevkidaşı Erdoğan'ın kendisine tebrik mesajı gönderdiğini bildirdi.
Endonezya'da "seçimi kim kazandı" tartışması

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre göreve ikinci kez seçildiğini açıklarken muhalif lider Prabowo Subianto seçimlere usulsüzlükler karıştırıldığı iddiasında bulunarak zaferini ilan etti.

Çarşamba günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Temsili sandıklarda yapılan hızlı sayımlara göre Cumhurbaşkanı Joko Widodo oyların yüzde 54'ünü alırken rakibi emekli general Prabowo'nun oyları yüzde 46'da kaldı.

Usulsüzlük suçlaması

Prabowo resmi olmayan sonuçlara karşı çıkarak 300 bini aşkın sandığın sayım sonuçlarına göre oy oranının yüzde 62 olduğunu iddia etti. Rakiplerini seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayan Prabowo kendisini seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. Emekli general, evinde yaptığı basın açıklamasında "Zaferimizi erkenden açıklıyoruz. Çünkü pek çok köy, kent, kasaba ve beldede usulsüzlük teşebbüsleri bulunduğuna dair kanıtlarımız var" diye konuştu.

İkinci kez göreve seçildiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Joko Widodo ise Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'den kendisine tebrik mesajı geldiğini bildirdi.

Ordudan göstericilere uyarı

Prabowo destekçilerinin Cuma günü başkent Cakarta'nın merkezinde kutlama yapma planı nedeniyle güvenlik endişeleri arttı. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto "güvenlik güçlerinin güvenlik ve istikrarı sağlamaya hazır olduğu" uyarısında bulundu.

Genelkurmay Başkanı düzenlediği basın toplantısında, "Demokratik süreci zayıflatmaya yönelik kamu düzenini bozma teşebbüsleri ya da anayasaya aykırı eylemlere müsamaha gösterilmeyecek ve ivedilikle gerekli tedbirler alınacaktır" açıklaması yaptı.

Ülkede 16 siyasi parti, meclisteki 575 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 193 milyon seçmenden 80 milyonu 1980 yılı sonrasında doğanlardan oluşuyor. Seçimlere katılım oranı yüzde 81 olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 900 milyon seçmenin olduğu Hindistan dünyanın en büyük seçimlerini nasıl organize ediyor?11 Nisan 2019 Perşembe 21:06
  • Enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı (Video)10 Nisan 2019 Çarşamba 11:45
  • Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basan kadının videosu viral oldu (Video)10 Nisan 2019 Çarşamba 09:57
  • Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama08 Nisan 2019 Pazartesi 20:46
  • Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı (video)05 Nisan 2019 Cuma 09:33
  • ‘Japonlar Türkiye’ye, diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha sıcak bakıyor’05 Nisan 2019 Cuma 09:05
  • Kievli üniversite öğrencilerinin güzellik yarışması için yaptıkları fotoğraf çekimi skandala yol açtı (Video)05 Nisan 2019 Cuma 08:58
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika 20 yılın ardından istifa etti!02 Nisan 2019 Salı 23:03
  • Ukrayna'da 1 Nisan şakası: Komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 10:58
  • Helikopter faciası: 13 ölü28 Mart 2019 Perşembe 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti