Enerji içeçekleri öğrenciyi dişsiz bıraktı

İngiltere'de bir öğrenci aşırı enerji içeceği tüketiminden dolayı dört dişini kırdı, kalanları da ciddi şekilde tahrip etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki genç, haftada yaklaşık 45 kutu enerji içeçeği tüketti. Bunu, kolejdeki başarısı için sürekli formda kalması gerektiğiyle açıkladı.

Enerji içeçeği tüketmeye başladıktan yedi ay sonra, bir elmayı ısırdığı sırada dört dişi kırılan gencin diş kliniğinde yapılan tetkiklerde tüm dişlerinin çürüdüğü ve düzeltilmesi için 24 dolgu ve protez yapılması gerektiği ortaya çıktı.

Diş çürüğüne enerji içeçeklerindeki aşırı miktardaki şekerin neden olduğu belirtildi. Bir insanın günlük alması gereken şeker miktarının ortalama 30 gram olduğu, oysa yarım litrelik bir kutu enerji içeceğinin ortalama 54 gram şeker içerdiği kaydedildi.