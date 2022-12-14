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“Engelli Hakları İzleme Çalıştayı” Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlendi

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”nda engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik proje ve stratejiler tartışıldı
“Engelli Hakları İzleme Çalıştayı” Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi tarafından düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde  gerçekleştirildi.

“Engelli Hakları İzleme Çalışmalarında Uluslararası Bakış”, “Engelli Hakları İzleme Projeleri ve Öneriler” ve “Farklı Hizmet Alanlarında Farkındalık Eğitimi” oturumlarının gerçekleştirildiği çalıştay, “Dekanlar Yuvarlak Masa Toplantısı” ile tamamlandı.

Açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yaptığı çalıştaya, davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Gönül Akçamete, Dr. Achraf Othman ve Dr. Deepika Kohli katıldı.

Çalıştaya, Katar ve Hindistan’dan davetli konuşmacılar katıldı

“Engelli Hakları İzleme Çalışmalarında Uluslararası Bakış” başlığı ile gerçekleştirilen ilk oturumda Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, komitenin çalışmalarından söz ederek engellilik ve bilimsellik, uluslararası projeler ve iş birliği konularına vurgu yaptı.

Katar’dan Mada İnovasyon ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Achraf Othman ise “İşaret dili işleme projeleri, işitme engelli kişilere nasıl olanaklar sağlayabilir: Mada’nın Jumla İşaret Dili Projesine bir bakış” sunumunu gerçekleştirdi. Hindistan Khalsa Eğitim Koleji’nden Dr. Deepika Kohli ise engelli haklarının izlenmesi ile ilgili bir konuşma yaptı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Engelli Hakları İzleme Projeleri ve Öneriler” başlıklı oturumda ise Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komite Üyesi İnci Genç,  Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğini temsilen Refia Arı birer konuşma yaptı.

Farklı Hizmet Alanlarında Farkındalık Eğitimi kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü ise Dr. Menil Çelebi gerçekleştirdi. Oturumda komite üyeleri Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, Uz. Ümran Duman, Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar, Yrd. Doç. Dr. Şahin Akdağ eğitim, mimarlık, teknoloji alanlarında engelli haklarına değinerek yapılması gerekenlere ilişkin öneriler sundular.

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Yuvarlak masa toplantısında engelli hakları ele alındı

Çalıştayın son oturumunda gerçekleştirilen “Dekanlar Yuvarlak Masa Toplantısı: Aksiyon Çalışması”nda ise engelli hakları ve hakların iyileştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım S. Burgul moderatörlüğünde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, Engelli Hakları İzleme Komitesinin kurulmasına da öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Kurt açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Kurt konuşmasında, uluslararası projelerin artırılması ve finansal desteğin oluşturulması, komitenin politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, dersler kapsamında erişilebilirlik konusunun gündeme taşınması ve birimler arası koordinasyonun daha da güçlenmesine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Kurt, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve desteğiyle, çözüm odaklı çalışmalarda daha fazla başarı kazanılabileceğinin altını çizdi.

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