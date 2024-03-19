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Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 29 Mart

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 29 Mart Cuma olduğunu duyurdu.
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 29 Mart

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesinden nakdi yardım alan engelli bireylerin tümüne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgelerinin gönderildiği ifade edilerek, bu bildirgelerin en geç 29 Mart Cuma gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirliklerine ve bürolarına ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayan kişilerin, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri ve bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği belirtilen açıklamada, 29 Mart tarihine kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi amirlikleri veya bürolarına ulaştırmayan kişilere verilen nakdi yardımın nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Nakdi yardım alan tüm engelli vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermeleri önemle rica olunur” denildi.

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