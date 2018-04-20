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Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerini sağlayan CAS’la ilgili şok iddialar

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Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerini sağlayan CAS’la ilgili şok iddialar
Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerini sağlayan CAS’la ilgili şok iddialar

CAS’ın Ercan’daki atölyesinden mazot, yağ ve akü gibi birtakım maddelerin çalınıp bazı şahısların özel işleri için kullanıldığı iddia edildi. 

Müdürün de bilgisi var

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren bir kaynak, “CAS’ta bir takım yasa dışı işler dönüyor ve müdür Fikret Çavuşoğlu’nun da bunlardan haberi var, ancak müdahale etmiyor” dedi. 

“Mali polis denetlesin”

Devlete ait kurumda dönen yolsuzlukların ayyuka çıktığına dikkat çeken kaynak, “Mali polis bu duruma müdahale edip ilgili bölümdekileri sorgulaması halinde ortaya birtakım daha yolsuzluklar çıkacak. Orda ekmek parası için çalışan personel de bu durumdan son derece rahatsızdır ve kimse bu yaşananlarla ilgili zan altında kalmak istemiyor. CAS denetlenmeye başlasa altından çok farklı şeyler daha çıkacak” diye konuştu.

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