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SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Erdoğan 2. turda sandığa gitme çağrısını yineledi: Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir

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Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki mitinglerine Adıyaman'daki gençlik buluşması, Hatay halk buluşması ve hastane açılışının ardından Gaziantep'teki mitingle devam etti.
Erdoğan 2. turda sandığa gitme çağrısını yineledi: Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için seçmenlere sandığa gitme çağrısını yineledi.

Erdoğan, "Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız" dedi.

"Ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden oldum"

Erdoğan, konuşmasında "21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakan olmadım. Ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan oldum, daima kardeşliğin dilini konuştum, bugün de aynısını yapıyorum" ifadesini kullandı.

"CHP başkanı ve onun arkasından gidenler gibi milleti suçlamıyorum, insanımızı itham etmiyoruz, kimseyi tercihlerinden ötürü hor, hakir görmüyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, millete parmak sallamak yerine nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz.

Defne'de bana verilen oy yüzde 8,5, Bay Bay Kemal'e verilen oy yüzde 90,5... 8,5 nire, 90,5 nire... Biz burada talimat verdik; ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız... Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz."

Erdoğan, Defne Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra Gaziantep'e geçeceğini duyurdu.

Erdoğan'dan önce konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli de 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuca istinaden, "Milletimiz parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir, devamı olmaz dedi. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereklidir dedi" ifadesini kullandı. Bahçeli, Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ifade etti.

"Seçimlerde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık"

Adıyaman'da da gençlerle buluşan Erdoğan, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık" diye konuştu.

"Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz" diyen Erdoğan, "Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksik, hiçbir gecikme olmaması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Gençlerimizden en büyük desteği biz aldık."

"Mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdiklerini" önümüzdeki dönem gençlerin önündeki eğitim alternatiflerini genişleteceklerini söyleyen Erdoğan, "Kendi evlatları için cazip bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Deprem bölgesine yatırım yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Savunma Sanayii sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz" dedi.

Erdoğan'a Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da eşlik etti.

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