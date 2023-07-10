Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 savaş uçakların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Erdoğan ile Biden, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/ PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirten Erdoğan, Ankara'nın F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için Biden'a teşekkür etti. Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu vurgulayan Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini kaydetti. Erdoğan, Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkeleri ile AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti. Öte yandan ABD'deki Kuzey Amerika Pakistan Asıllı Doktorlar Derneği'nin (APPNA) gala yemeğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı. Erdoğan, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz" diye konuştu.