Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep’te yurttaşlara seslendi. Fahiş kira artışlarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

*Elbette hâlâ çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar, ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi.

* Rusya- Ukrayna savaşından depreme kadar, bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz.

“ÜMÜĞÜNÜ SIKACAĞIZ”

*Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi; makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla, tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü.

*Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz; gerek TOKİ kanalı ile gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız.”