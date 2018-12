Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmelerle ilgili; "Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda gözümüz yoktur. Ama Suriye'de bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Dün sayın Ruhani'ye de onu söyledim bizim derdimiz şu güvenlik noktasında sorunlarımızdan taviz veremeyiz bölgenin güvenliği bizim için esastır" ifadesinde bulundu. Erdoğan konuşmasına hem PKK hem de DEAŞ için ortadan kaldıracak bir hareket tarzı izleneceğini de ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;



Çalışmalarıyla ülkemize yaptıkları hizmetleri ile her türlü takdiri hak eden firmalarımıza şükranlarımızı sunuyorum.



Sadece ilk 500 kuruluşumuz toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir.



Yurtdışındaki sancaktarlarımız olarak gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.



Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir. Hamle dönemleri önemlidir. Her ülkenin böyle dönemleri vardır. Bu dönemleri devam ettiremeyen ülkeler için yavaşlama ardından da duraklama dönemi gelir. Bu durumları atlatamayan ülke gerileme dönemine girerek iyice dibe çöker. Türkiye bu durumları hepsini yaşamıştır.



ŞU AN IMF İLE BORÇ İLİŞKİMİZ KALMADI



Özellikle 2.dünya savaşının öncesinde ve sonrasında gözle görülür bir içe kapanma ve gerileme dönemi yaşanmıştır.



Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi baktığımız koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye adeta yeniden küllerinden doğmuştur.



23 buçuk milyar dola IMF'ye borçla devraldık 2013'te borcu sıfırladık. Şu an IMF ile borç ilişkimiz kalmadı. O dönem bitti. Yaptığımız iş milletimizin demokraside hayal ettiği Türkiye fotoğrafını okumaktır.





CARİ İŞLEMLER DENGEMİZDE DE CİDDİ BİR İYİLEŞME DİKKAT ÇEKİYOR



Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Uluslararası yatırımlar 201 milyarı geçti. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü artan bir ülke haline gelmiştir.



Sadece Ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha iyi bir orana geldiğimizi görürüz. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırdı.



Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor.



BÜYÜK VE GÜÇLÜ ÜLKEYİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ



Turizmde 15 Temmuz darbe girişimi ile ortaya çıkan sıkıntıyı açtığımız ve tarihi bir rekora imza attığımız sezonu geride bırakıyoruz. Merkez Bankasında rezervimiz 136 milyar dolara kadar çıkmıştı şimdi yeniden 92 buçuk milyar dolara kadar yükseldi daha da iyi olacak.



Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.



Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir.



Büyük ve güçlü ülkeyi birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak üretim teknoloji ihracat ve katma değer konusunda atacağınız her adımda yanınızda olacağıma emin olun.



SURİYE'DE BİZE GELECEK TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TAVRIMIZ KESİNDİR



Şimdi birileri çıkar dış politikada şu anda yönetimin hali ortada der şu anda Türkiye'nin iktidarı yönetimi dış politikada destan yazmaktadır destan… Ve bunu dünyanın devleri ile birlikte yazmaktadır.



Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda gözümüz yoktur. Ama Suriye'de bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Dün sayın Ruhani'ye de onu söyledim bizim derdimiz şu güvenlik noktasında sorunlarımızdan taviz veremeyiz bölgenin güvenliği bizim için esastır.



Suriye'de devam eden hadiseler hem insani hem de güvenlik boyutuyla ülkemizle doğrudan ilişkilidir. Suriye'nin Irak'ın Kafkasya'nın yaşadığı sıkıntılar bize de yansır.



HEM PKK HEM DE DEAŞ'I ORTADAN KALDIRACAK BİR HAREKAT TARZI İZLEYECEĞİZ



Trump'la yaptığımız görüşmede bize şunu söyledi; Buradan DEAŞ'ı temizler misiniz? dedi, temizleriz daha önce de temizledik yeter ki siz bize gerekli lojistik desteği verin. Bundan sonra da bu terör gruplarını etkisiz hale getirebilecek bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz. Çekilmeye başladılar, hedef bu.



Şimdi hedef diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Samimi olan Arabı Kürdü hepsi Türkiye gelsin diyorlar, Neden Türkiye'ye inanıyorlar.



Fırat'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi.



Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Tabi bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi.



Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekat tarzı izleyeceğiz bu böyle bilinsin.



FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON



Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşa safasına da geçebiliriz.



Fırat'ın doğusuna harekat başlatacağımızı açıklamıştık. Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti.