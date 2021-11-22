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Erdoğan Konuştu; Dolar/TL Fırladı

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında dolar/TL uluslararası piyasalarda 11,4673’le rekor tazeledi.
Erdoğan Konuştu; Dolar/TL Fırladı

Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte bu oran 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru 11.30’a dayanarak tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” söylemini tekrarladı. Britanyalı Financial Times gazetesine konuşan ekonomistlere göre Merkez Bankası, Erdoğan’ın söz konusu ‘temel öğretiye aykırı’ söyleminden ‘kurtulamazsa’ TL’nin toparlanma olasılığı çok düşük.

Saat 19.43 itibariyle dolar/TL 11,41.

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