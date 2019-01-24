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Erdoğan, Trump’ın tanımama kararı aldığı Maduro’ya telefon etti: Dik dur kardeşim

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Tayyip Erdoğan, ABD’nin devlet başkanlığını tanımama kararı aldığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya telefon ederek destek verdi.
Erdoğan, Trump’ın tanımama kararı aldığı Maduro’ya telefon etti: Dik dur kardeşim

ABD Başkanı Donald Trump,  Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido’yu resmen devlet başkanı olarak tanıyacağını ilan etmişti.

TC Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bilgiyi verdi:

“Cumhurbaşkanımız Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve ‘Maduro kardeşim dik dur, yanındayız’ dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır.”

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