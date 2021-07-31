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Erdoğan yangın bölgesinde: Helikopterden incelemelerde bulundu

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.
Erdoğan yangın bölgesinde: Helikopterden incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde 28 Temmuz'dan bu yana birbiri ardına orman yangıları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sabah aktardığı bilgiye göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı; Muğla, Mersin, Antalya, Adana ve Osmaniye'deki 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor. Öte yadnan şimdiye kadar Antalya'da yangından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı beşe yükselirken; Marmaris'te bir kişi öldü.

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Erdoğan, 4. gününde devam eden Manavgat'taki orman yangınından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

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