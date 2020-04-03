Erhürman: “Belediyelerin gelirleri azalırken, hizmet ve harcamaları artıyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Belediyelerin gelirleri azalırken, verdikleri hizmetler ve yaptıkları harcamalar artıyor” diyerek, belediyelerden yapılan yüzde 25’lik kesintinin kaldırılması gerektiğinden bahsetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerden yapılan yüzde 25’lik kesintinin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, belediyelerin gelirlerinin azalırken verdikleri hizmet ve harcamalarının arttığına dikkat çekti.

Tam sokağa çıkma yasağı uygulanan Karpaz bölgesindeki belediye başkanlarının belediyelerinin mali açıdan çok zor durumda olduğunu bildirdiğini işaret eden Erhürman, “İçinde bulunduğumuz koşullarda tüm belediyelerin gelirleri (% 25 kesinti başta olmak üzere) azalırken, verdikleri hizmetler ve yaptıkları harcamalar artıyor” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tufan Erhürman, Bu şartlarda belediyelerin motivasyonlarını ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileme lüksü olmadığını vurgulayarak, “Yüzde 25 kesinti kararını kaldırmak, özellikle mali açıdan zor durumda olan belediyelerin borçlarını ertelemek ve ihtiyaç duydukları katkıları yapmak zorundayız...” ifadelerini kullandı.