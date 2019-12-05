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Erhürman, hükümeti ve icraatlarını eleştirdi

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Erhürman, hükümeti ve icraatlarını eleştirdi
Erhürman, hükümeti ve icraatlarını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasiye gerek olduğunu kaydeden Erhürman, 2019’un kaybedildiğini ancak, 2020’yi de kaybetme lükslerinin olmadığını belirtti.

Katıldığı bir programda konuşan Erhürman, önümüzdeki hafta bütçe maratonunun başlayacağını ve CTP’nin görüşlerini orada paylaşacağını ifade ederek, hazırlanan bütçede Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durması için yapılan bir çalışma olmadığını belirtti.

Kıb-Tek’le ilgili hükümetin verdiği sözü tutmadığını ifade eden Erhürman, Kıbrıs sorununda ise Rum lider Nikos Anastasiadis’in iki buçuk yıl kayba neden olduğunu belirtti. Siyasi eşitliğin temel parametre olduğunu ve tartışmaya açılacak bir unsur olmadığını kaydeden Erhürman, Kıbrıs’ın tamamının bir an önce kapsamlı çözüme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Erhürman hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, 2019’un kaybedildiğini ancak, 2020’yi de kaybetme lükslerinin olmadığını da kaydetti.

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