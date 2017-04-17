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Erhürman, iki toplum arasındaki güvenin artması için öneride bulundu

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Erhürman, iki toplum arasındaki güvenin artması için öneride bulundu
Kıbrıs'ın güneyinde yaşanan ırkçı saldırılar konusuna değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in "eğer samimiyse" olayların faillerini bulup cezalandırması gerektiğine vurgu yaptı.

DETAY KIBRIS/SOSYAL MEDYA 

Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleşen taciz olayına değinerek, adada iki toplum arasındaki güvenin artması için yaşanan saldırıların faillerinin cezalandırılması gerektiğini savundu.

Erhürman açıklamasının devamında bu konuyu bir çok kez Rum siyasi partilerle gerçekleştirdikleri toplantılarda dile getirdiklerini belirterek, "henüz tatmin edici tek bir sonuç yok" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türk çiftin başlarına gelenleri sosyal medya hesapları üzerindenpaylaştıklarını ve paylaşımlarının altına , "niye oraya gidiyorsunuz, iyi gelsin size" şeklinde yorumlar aldıklarının da altını çizen CTP lideri Erhürman, "Bu ruh hali nasıl açıklanabilir bilemiyorum ama belli ki mücadele etmemiz gereken "zihniyet"e ilişkin görünüm biçimleri sandığımızdan çok daha fazla.." yorumunda bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki yakın arkadaşım güneyde bir saldırıya uğradılar birkaç gün önce. Aylardır çağrı yapıyoruz Sayın Anastasiadis'e. "İki halkın birbirine güven duymasını istemek konusunda samimiyseniz, bu saldırıların faillerini ortaya çıkarmak ve cezalandırmak zorundasınız" diyoruz. Bunu Kıbrıs Rum siyasi partileriyle ve buradaki elçilerle görüşmelerimizde de dile getiriyoruz. Henüz tatmin edici tek bir sonuç yok ve bunun görmezden gelinmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Ama bunun yanında rahatsız edici bir şey daha var ki o da asla görmezden gelinemez. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımıza, bu ortamda, "niye oraya gidiyorsunuz, iyi gelsin size" diyenler var. Bu ruh hali nasıl açıklanabilir bilemiyorum ama belli ki mücadele etmemiz gereken "zihniyet"e ilişkin görünüm biçimleri sandığımızdan çok daha fazla...".

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