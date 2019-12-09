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Erhürman: Protokol nerede?

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş, kimlik ve kültürünün ileriye taşınmasının tek yolununkendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olduğunu vurguladı.
Erhürman: Protokol nerede?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütçenin hazırlanması konusunda emek veren personele teşekkür ederek, bu bütçeyle ilgili bir önceki sene yapılan konuşmalar da olduğuna işaret etti.

Geçen sene şu anda Başbakan olan Ersin Tatar’ın TC ile yapılan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü konusunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Erhürman, geçen yılın bütçesinde gösterdiği en büyük sıkıntının bu protokolün imzalanmamış olması olduğunu anımsattı. Mayısın sonunda göreve gelen hükümetin, 3 yıllık bir protokolü değil, 5 aylık protokolü Temmuz sonunda imzaladığını açıkladığını, Ağustos’ta bunun değiştirildiğini açıklandığını ifade eden Erhürman, sonrasında yaşanan sıkıntılara değinerek, “bugün hala bir protokol olmadığı gibi, bir ekonomik program teklifinin de bulunmadığını” kaydetti.

Hükümetin, “göreve geldikleri dönemde en büyük taahhüttü” olan protokolün nerede olduğunu ve öngörülen bütçe açığının ne olacağını soran Erhürman, 1 Milyar 400 milyon olarak öngörülen ve yazılı metni olmayan bütçe açının ne olacağını ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin nasıl olacağını sordu.

Bütçe açığının, iç kaynaklarla arttırmanın ya gelirleri arttırmak veya mükellefiyetleri arttırmakla olabileceğinin söylendiğini ifade eden Erhürman, ancak bu konuda da net bir öngörü olmadığını, rakamlara yansımadığını söyledi. Turizmde daha ciddi bir tanıtım ve pazarlama aşamasına nasıl geçileceğini de soran Erhürman, turizmden elde edilen gelirin, çalışanların yüzde 80’inin yabancı uyruklu olması nedeniyle, dışarıya kaçtığını aktardı. Ülkenin en büyük öncü sektörlerden turizmde yabancı işçi sayısının önüne geçilebilmesi için, turizm kolejleri ile ilgili bir girişim bulunmadığını söyleyen Erhürman,” kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye giden yolu hiçbir şekilde bu bütçe içinde göremediklerini” kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarına Marta kadar zam yapılmayacağı söyleminin nasıl gerçekleştirileceğini de soran Erhürman, bütçedeki sözleşmeli personel istihdamı rakamları konusunda da eleştirilerde bulundu

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