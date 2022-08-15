Erhürman: Reform KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrışması değil, özerkleştirilmesidir

Erdoğan Sorakın, MYK üyesi Hüseyin Özel ve milletvekili Salahi Şahiner de hazır bulundu

. EL-SEN Yönetim Kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kabul sırasında yaptığı konuşmada, “Reform KIB-TEK’in özerkleştirilmesidir, fonksiyonlarına ayrışması değil” diye konuştu. ELSEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise KIB-TEK’in batağa sürüklendiğini ve özerklik yasasının ivedilikle hayat bulmasını istediklerini vurguladı.

ERHÜRMAN: YAŞANANLAR, KIBTEK’TEKİ KARARLARIN SİYASİ OLMASIYLA İLGİLİDİR

Yeni oluşan EL-SEN yönetiminin, çok zor bir dönemde, zor bir görev üstlendiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu kendiliğinden zor bir dönem haline gelmedi” diye konuştu. 2019’da dörtlü hükümetten gittiklerinde, santrallerin alımıyla ilgili bakanlar kurulundan karar çıktığını hatırlatan Erhürman, EL-SEN ile protokol imzalandığını da hatırlattı. Santrallerin getirilmesi konusunda uzlaşı olduğunu fakat getirilmediğini ifade eden Erhürman, “2021 yılının ekim ayında çıkılan ihalede, 150 bin tonluk ihaleye çıkıldı. Bu ihalede, yakıtın taşımacılığı 33 dolar ton başınaydı. İhtiyacın ise 200 bin tondan aşağıya olmayacağını biliyorduk. Niyetleri, geriye kalan 50 bin tonun ihalesiz alınmasıydı” diye konuştu. Mayıs ayının sonunda 150 bin tonun getirilmesine rağmen akaryakıtın bittiğini hatırlatan Erhürman, “Hem ihalesiz alım yasa dışıydı hem de 33 dolara taşımacılık yapılırken 150 dolara kadar çıktı ton başına taşımacılık. Çok ciddi zararlara yol açtı. Maliye bu zararı da üstlenmedi” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Ekim 2021’den bugüne, ihaleler doğru gerçekleştirilseydi, bu zararların doğmayacağı açıktı” diye konuştu. Kurumun bilerek, isteyerek içinden çıkılmaz bir duruma sürüklendiğine dikkat çeken Erhürman, yaşananların, KIB-TEK’teki kararların siyasi olmasıyla ilişkili olduğuna dikkat çekti.

“BU KADAR KÜÇÜK ELEKTRİK PİYASASINDA ÖZELLEŞTİRME DEMEK, ÖZEL TEKELLEŞTİRME DEMEKTİR”

KIB-TEK’te gerçek reformun, özerkleştirme olduğunun altını çizen Erhürman, çözümün belli olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu durumlarda özerkliğe ve profesyonelleşmeye gitmenin önemine işaret eden Erhürman, KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrışmasının ise aslında özelleşmenin ilk adımı olduğunu vurguladı. “Bu kadar küçük elektrik piyasasında özelleştirme demek, özel tekelleştirme demektir” diye konuşan Erhürman, bu durumun ne fiyatı ucuzlatacağını ne de kaliteyi artıracağını belirtti. Erhürman, “Reform KIB-TEK’in özerkleştirilmesidir, fonksiyonlarına ayrışması değil” diye konuştu. Hem uygulamada çok ciddi hatalar yapıldığını, hem de vizyonun son derece yanlış olduğuna dikkat çeken Erhürman, 2024’e giderken KIB-TEK’in yatırımlarının bilinçli olarak geciktirildiğini söyledi. CTP olarak, yaşanan süreçte nelerin yapıldığının farkında olduklarını belirten Erhürman, “KIB-TEK’in ayağa kaldırılması için ciddi bir mücadele verilmesi lazım. KIB-TEK, Kıbrıs Türk halkının üstüne titremesi gereken bir kurumsal yapısıdır” diye ekledi.

CESURER: KIBTEK BATAĞA SÜRÜKLENDİ

EL-SEN’e göstermiş oldukları ilgiden dolayı CTP’ye teşekkür eden Cesurer, geçmişte de belli çalışmalarının olduğunu kaydetti. KIB-TEK’in ciddi anlamda batağa sürüklendiğinin farkında olduklarını vurgulayan Cesurer, Kıbrıs’ın güneyinden alınan enerjinin son bir ayda 6 milyon doların üzerinde bir rakama ulaştığına dikkat çekti. Cesurer, “Bunu KIB-TEK kendi kaynaklarıyla üretebilseydi, 2 milyon dolara üretilecekti” dedi. Yakıt sorununun devam ettiğini ifade eden Cesurer, “Birkaç saatlik elektrik kesintisi mi yapılsın, pahalı alıma devam mı edilsin diye tartışılıyor. Çünkü yakıt sorunu devam ediyor” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen santraller hakkında da bilgi veren Cesurer, söz konusu santraller için de son bir ayda 33 milyon TL’yi aşan bir rakam ödendiğini söyledi.

“ÖZERKLİK YASASININ İVEDİLİKLE HAYAT BULMASINI İSTİYORUZ”

AKSA sorunun da devam ettiğine dikkat çeken Cesurer, son bir ayda 235 milyon TL ödemek zorunda kalındığını dile getirdi. KIB-TEK’in ciddi anlamda maliyetin altında satışa devam ettiğine vurgu yapan Cesurer, açığın giderek arttığını belirtti. Yönetsel olarak KIB-TEK’in bir an önce güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cesurer, “KIB-TEK’in içine düşürülen durumun kökten çözülebilmesi için özerklik yasasının ivedilikle hayat bulmasını istiyoruz” dedi. Sorunun temelinin yönetsel olduğuna işaret eden Cesurer, “Siyasilerin arka bahçesi olarak kullanıldığı sürece, sorunlar devam eder” dedi. Enerji Üst Kurulu’na ihtiyaç duyulmadığına vurgu yapan Cesurer, doğru kişilerle sorunların kısa sürede çözülebileceğini ifade etti. Sendika olarak doğru yapılan adımların arkasında olduklarına dikkat çeken Cesurer, “2024 yılından önce gerekli yatırımların yapılması lazım. Para vardır, para doğru yönetimle kısa sürede toparlanabilir” dedi.