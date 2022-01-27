Erhürman: Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı

İşte açıklama;

Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı. İnsanlarımızın alım gücünün düşmesi, yoksullaşma, halen devam eden elektrik kesintileri, daha da artması kuvvetle muhtemel olan işsizlik...

Kriz devam ediyor ve derinleşiyor. Meclis açılır açılmaz ilk gündem ek bütçe olmak zorunda... Halkımızı daha da yoksullaştıracak, alım gücünü daha da düşürecek, insanlarımızı işsiz bırakacak, esnafı, işletmelerimizi iflasa sürükleyecek politikalara izin vermeyeceğiz...