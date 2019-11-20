Erhürman, T.C-KKTC 2020-2022 Protokolü ortada yok!

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması;

Maraş, Kıbrıs sorunu ile ilgili her gün değişen "öneriler", açıklamalar, şakalar, semboller, piyango gündem ama en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacağı taahhüt edilen 2020 ekonomik program teklifi hala ortada yok. Bu bütçe öngörüleriyle 2020’de yaşanması muhtemel sıkıntıların Hükumetin görev alanı içerisindeki gerçek gündem olduğu bir an önce hatırlanmalı...