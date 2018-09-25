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Erhürman: Vizyonumuz ekonomik kurtuluşu sağlamak

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Başbakan Tufan Erhürman yaşanan sıkıntılı ekonomik süreç hakkında açıklama yaptı. Erhürman yaşanan süreçten bir takım dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.
Erhürman: Vizyonumuz ekonomik kurtuluşu sağlamak

Başbakan Tufan Erhürman yaşanan sıkıntılı ekonomik süreç hakkında açıklama yaptı. Erhürman yaşanan süreçten bir takım dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Biz de Türk Lirası kullanıyoruz Türkiye de Türk Lirası kullanıyor ama 8 aylık enflasyon oranına baktığınızda Türkiye’de yüzde 12 kusur çıkıyor enflasyon oranı bizde ise 24 kusur çıkıyor. Yani bizde Türk Lirası kullanıyoruz Türkiye Cumhuriyeti de kullanıyor aynı olayı iki ülke de yaşıyor ama birinde 8 aylık enflasyon yüzde 24.29 diğerinde yüzde 12.20’lerde. Burada yüzleşmemiz gereken kendimize sormamız gereken sorular var. Biz bugüne kadar yapmamız gereken ve yapmadığımız şeylerin neler olduğunun altını çizmek bunları hatırlamak ve birbirimize sürekli hatırlatmak yükümlülüğü altındayız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluşunun varoluş probleminin en asli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı varoluş kaygısı yaşıyorsa ekonomik varoluşu ve sürdürülebilirliği temel mesele olarak algılamak ve tartışmak durumundadır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bir vizyon çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, kendilerinin hükümet olarak bu vizyon çerçevesinde hareket etmeyi asli görevleri saydığını kaydetti.

“Daha çok üretmek zorundayız, Ada ülkelerinde hizmet sektörü öndedir üretim sektörü geridedir denir ama öyle bir ada ülkesi yoktur ki ithalat yüzde 95 ihracat yüzde 5 olsun”  diyen Erhürman, ülkenin koşullarına uygun olarak daha çok kaliteli ve planlı üretmenin önemine işaret etti.

Üretilenlerin illa ki ihraç edilmesi yönünde bir kaygısı olmadığını kaydeden Erhürman, ülkede üretilenlerin turizm sektöründe tüketilebileceğini belirtti. “Bu toplum üretmeden varolamaz, bu vizyonun ikinci unsuru bu toplum bu halk çalışmadan da varolamaz daha çok çalışacağız” diyen Erhürman, öncü sektör olan turizmde çalışanların sadece yüzde 22’sinin KKTC vatandaşı olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Erhürman, daha çok çalışılıp istihdam yaratılacağını belirtti.Erhürman,  “Kamuda çalışanlar da artık farklı bir çalışma ahlakı üzerinden çalışacaklar. Bundan kastım mesai saatlerine bir saat geç gidip bir saat erken çıkmak evet denetlenebilir birşeydir evet biz denetimi artıracağız ama Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte hareket edelim derken şunu da kendimize söyleyeceğiz ‘evet devlet denetlesin kamu daha verimli olsun bunun için kamuda çalışan her bir arkadaşım da kendinde bir çalışma ahlakının ürünü olarak şu sorumluluğu hissetsin’. ‘Ben bu maaşı alıyorum ve bu maaşın karşılığında şu saate gelip şu saate kadar üretmek burada çalışmak üreten sektörlerden bize gelen talepleri karşılamak zorundayım’ diye düşünmesi gerekir” dedi.

Bu çalışma ahlakı geliştirilmezse üreten sektör ile reel sektörün kamudan şikayet etmeye kamunun reel sektörden şikayet etmeye devam edeceğini kaydeden Erhürman, “ağlayarak yürünecek bir yolumuz yoktur çalışarak üreterek yürümemiz gereken bir yol vardır” dedi.

Erhürman, “Hepimiz bileceğiz ki karşımızda tüketici diye biri var ve o tüketiciye gene iş ahlakımızın gereği olarak kaliteli ve mümkün olduğunca ucuz ürün üretmek ve ona iletmek durumundayız. İçinde yaşadığımız sıkıntılı dönemi fırsat bilmeye kalkanlar çıktığında bileceğiz ki talep ettiğimiz dayanışmanın dışında kalan insanlardır” dedi

Bu vizyonun birinci temel unsurunun enerji ve su olduğunu kaydeden Erhürman, “Bir ülkede enerji ve su problemini çözemediyseniz daha çok üretelim lafı bir slogandan ibarettir içi boştur. Su yoksa tarımda üretim yapmanız mümkün değildir. Enerji yoksa tarımda da sanayide de başka alanlarda da üretim yapmanız mümkün değildir. Onun için bu ülkenin su ve enerji problemini çözmesi lazım” dedi.

Enerji Bakanlığı’nın enerji problemi ile ilgili çok uzun bire süredir çalıştığını kaydeden Erhürman, bir sürü spekülasyon ve tartışmalar yapıldığını belirterek bu konun hep birlikte konuşulması gerektiğini kaydetti.

Erhürman,  “82 kuruşa elektrik satarak insanlardan verimli kaliteli üretim yapmalarını bekleyemezsiniz. Toplum olarak hep birlikte bunun çalışmasını yapıp nasıl yapacağız da bu enerji fiyatlarını daha aşağıya indireceğiz ve daha temiz enerji üreteceğiz bunun yolunu bulmakla yükümlüyüz” dedi.

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