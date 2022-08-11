Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili basın toplantısı düzenledi

Toplantıda parti milletvekilleri de hazır bulundu.

Parti Genel Başkanı Erhürman, ülkede ekonomik açıdan varolan kaosa bir kaos da yerel yönetimlerle ilgili eklenecek gibi görünüğünü dile getirerek, “Biz her zaman söylüyoruz, ister büyük olsun ister küçük tüm belediyeler doğru yönetilirse ayakta kalır” dedi.

Erhürman, devlet katkısının yetersiz olmasına rağmen doğru yönetilen belediyelerin sorunlarını minimal düzeyde yaşadığının görüldüğünü de anlatarak, Meclis’te kendilerinin önerisi ile bir karar alınarak AD-HOC Komite kurulduğunu ve bu komitede ortak bir çalışma sonucunda kriterlerin oluşturulduğunu kaydetti.

Bütün partilerin eşit sayıda temsil edildiği bu komitenin bir defa toplandığını ve sonuç bile alınamadan konunun bundan sonra İdari ve Sosyal İşler Komşitesi’nde görüşüleceği ile ilgili bir davet aldıklarını belirtti.

Erhürman, “Dün bizimle hiçbir istişare yapılmaksızın, bugün idari ve Sosyal İşler Komitesi’nde işin görüşüleceği açıklandı ve davet yapıldı hükümet tarafından. Bu demektir ki hükümet kendisinin sayısal çoğunluğa sahip olduğu yere tekrar çekiyor işi. Yani başlangıç noktasına döndük ve o komitede bu işi kendi istediği gibi ben yaparım olur zihniyeti ile sonlandırmaya çalışacak. Bu CTP olarak hiçbir biçimde kabul edeceğimiz bir şey değil. Bugün bütün milletvekillerimiz ile birlikte bu komitede olacağız ve tekrardan bunun kabul edilemez olduğunu ve bizim modelimizin ne olduğunu anlatacağız” dedi.

Erhürman, belediyelerin sayısının azaltılmasının reform olmayacağını da belirterek, “Hükümet siyasi hesaplarla hareket ediyor. Belediyeler reformu yapacağım derken sistemi deforme etmeye çalışıyorlar. Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.