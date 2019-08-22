Erhürman: Yürürlüğü durudurulan HP kararnamesinin uygulanmasına devam etmek hukuka aykırı

Erhürman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hükümetten yapılan, Anayasa Mahkemesi’nin Hayat Pahalılığı ile ilgili kararının uygulanabilmesi için tebligat yapılmasının beklendiği yönündeki açıklamayı anlamak mümkün değil. Karar Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hem halkın hem de hükümetin bilgisine gelmiştir. Yürürlüğü durdurulan bir yasa gücünde kararnamenin uygulanmasına bu şartlarda devam etmek hukuka aykırıdır.