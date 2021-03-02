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Erhürman:4 ay önce de "ev karantinası uygulaması başlıyor" açıklaması yapılmış

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:
Erhürman:4 ay önce de "ev karantinası uygulaması başlıyor" açıklaması yapılmış

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Hükumetten yapılan "evde izolasyon uygulaması çalışmalarına başladık" açıklamasını görünce kısa bir tarama yaptım. 29 Ekim 2020 tarihli basında yine hükumetten "ev karantinası uygulaması başlıyor" açıklaması yapılmış. Dört ay geçti üzerinden. İşte "planlama", işte "yönetim"!!!

 

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