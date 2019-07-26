Erhürman'dan ilahiyat koleji çıkışı...

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı" eleştirisinde bulundu. Erhürman, " Anayasa’nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre bu metnin Meclis’e gelmesi gerekiyor" dedi.

Sosyal medya hesabından İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı" konusunda hukuki tespitlerde bulunan Erhurman'ın paylaşımı şöyle:

"İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı"nın 8. maddesiyle ilgili tartışmalarda sayın bakan, “koordinatörler”in Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyeceğini söylüyor. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse bu neden Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir “mutabakat zaptı”nda düzenleniyor bunu anlamak mümkün değil. Sayın bakan ayrıca bu kişilerin “zümre başkanı” olarak görev yapacağını söylüyor. Zümre başkanlığı bizim mevzuatımızda var olan bir statü. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse, KKTC mevzuatında “zümre başkanlığı” da var olduğuna göre, neden yeni bir statü olarak “koordinatörlük” yaratılmak isteniyor? O zaman da bu soru yanıtsız kalıyor. Bu arada, bizim mevzuatımızda olmayan bir statü yani “koordinatörlük” bu “mutabakat zaptı” ile yaratıldığına göre, işlevinin zümre başkanı ile aynı olacağı söyleniyor olsa bile, yeni bir statü söz konusu olduğundan bu düzenleme bizim yasalarımızda değişiklik yapan bir düzenleme olarak görülüyor. O zaman da Anayasa’nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre bu metnin Meclis’e gelmesi gerekiyor."