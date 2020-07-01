Erhürman:PCR yapılanların izolasyonu ihlal edildiğinde nasıl bir yaptırım uygulanacak ?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çift PCR ile ülkeye gelen yolcuların imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste izole etmeyi, temasta bulunmamayı, bu taahhüdü yerine getirmezlerse haklarında yasal işlem başlatılmasını kabul ettiğini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Çift PCR ile ülkeye gelen yolcular imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste izole etmeyi, temasta bulunmamayı, bu taahhüdü yerine getirmezlerse haklarında yasal işlem başlatılmasını kabul ediyorlar.

Peki ne tür bir yasal işlem olacak bu? Hangi yasadaki, hangi maddenin ihlali söz konusu? Yaptırımı ne? Bunlar taahhütnamede yok.