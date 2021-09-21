  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,08
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Erken müdahale ile hastalık tespit edilecek

» »
Erken müdahale ile hastalık tespit edilecek
Erken müdahale ile hastalık tespit edilecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk, dünyada ve ülkemizde kısıtlı imkanlar nedeniyle çok az bebeğe yapılabilen bebek hareket analizini, yapay zeka ile yazılıma dönüştürdü.

Yazılım sayesinde her bebeğe hareket analizi yapılabilecek ve serebral palsi, minör nörolojik defisit, spinal muskuler atrofi gibi hastalıklar ortaya çıkmadan önce öngörülüp önlem alınması mümkün olabilecek. Test aşamasında yüzde 92 başarı oranı yakalayan programın 6 ay içinde tüm bebekler için kullanıma sunulması bekleniyor.

6 AY İÇİNDE TÜM DÜNYAYA ULAŞACAK

TÜBİTAK BİGG desteği ile geçtiğimiz yıl kurulan yapay zeka ile görüntü işleme teknolojileri firması Adapha bünyesinde çalışmalarını yürüten Sema Gül Türk, "Ülkemizde ve dünyada tüm riskli bebeklerin erken müdahale ile hayatlarına dokunmak çalışmamızın en büyük hedefi. Şu an ülkemizde ve dünyada tüm riskli bebek ailelerinin ulaşabileceği açık bir sistem alt yapısı üzerinde çalışıyoruz. Gerekli izinlerin alınması doğrultusunda 6 ay içinde kullanıma sunmayı amaçlıyoruz. Dünyadaki tek bir bebeğin dahi erken müdahale imkanını kaçırmaması ana motivasyonumuzdur" dedi.

DÜNYADAKİ HER BEBEK ANALİZ EDİLEBİLECEK

Dünyada bu teknolojiyi kullanan başka bir rakiplerinin olmadığını ifade eden Türk şu bilgileri paylaştı: "Ülkemizde ve dünyada söz konusu hareket analizlerini yapabilen uzman sayısı çok çok az. Dolayısıyla çok az sayıda bebek bu anlamda analiz edilebiliyor. Bizim yapay zeka modelimizle her bebeğin bu analize girmesi mümkün olacak. Hareketlerindeki anormalliğin erken dönemde farkına varılması sağlanacak. Bu sayede aile evinden çıkarmadan, konforunu bozmadan, kolayca internetten iletebileceği videolar ADA uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Yapay zeka eğitim sürecini alanında uzman çocuk fizyoterapistleri, yenidoğan uzmanı hocalar ve sinir bilimleri hocaları ile birlikte gerçekleştirdik.

Burada çalışan mühendislerimiz görüntü işleme ve hareket analizi alanında uzmanlaşmış mühendisler. Yapay zeka eğitim süreci ve veri girişi oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Başarı oranımız yüzde 92 oranına ulaştı. Bu analizin belirli kısımları uluslararası geçerliliğini kanıtlamış eğitimlerin uzmanlara kattığı deneyimle ilerlemekte. Yapay zeka modelimiz alanında uzman ve tecrübeli geniş bir akademisyen ve klinisyen kadrosu ile mühendis kadrosunun birleşimi sonucu oluşmuş bir model."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ameliyat öncesi diğer tedavi yöntemleri değerlendirilmeli21 Eylül 2021 Salı 21:45
  • Akciğer sertleşmesinde erken tanı önemli21 Eylül 2021 Salı 21:30
  • Bilim insanları araştırdı: Uçuştan önce Covid-19 testi ne kadar etkili?21 Eylül 2021 Salı 21:23
  • Covid-19 sonrası artan tehlike: Nefes borusu darlığı21 Eylül 2021 Salı 21:15
  • Corona virüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü21 Eylül 2021 Salı 21:08
  • Bedenimiz Gibi Burnumuzda Yaşlanıyor !21 Eylül 2021 Salı 21:00
  • Dünyada ilk: 'Varyant geçirmez' Covid aşısı denemeleri başladı21 Eylül 2021 Salı 20:52
  • Fazla vitamin kullanımı kansere bile neden olabilir!21 Eylül 2021 Salı 20:45
  • Covid-19 Zeka Geriliğine Neden Oluyor mu?21 Eylül 2021 Salı 20:37
  • Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?21 Eylül 2021 Salı 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti