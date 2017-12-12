 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.371
  • Altın 153,120
  • Dolar 3,8294
  • Euro 4,5101
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Erken seçim için propaganda süreci başladı

» »
Erken seçim için propaganda süreci başladı
KKTC’de 7 Ocak 2018’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için seçim propaganda süresi ve partilerin etkinlikleri bugün başladı.

Bazı siyasi partiler ve milletvekili adayları bu sabahtan itibaren kavşaklarda parti bayrakları ile gösteri yaparken, bazıları da broşür dağıtımına gitti. Partilerin yapacakları şölen programları da açıklanmaya başlandı.

Bazı siyasi partiler propagandanın ilk günü olan bugün gazetelere ilanlar verdi. 

Ulusal Birlik Partisi (UBP), bu akşam 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda erken seçimde yarışacak adaylarını tanıtacağı şölen düzenliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yarın saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda hem manifestosunu açıklayacak hem de aday tanıtımı yapacak.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), "Katılımcı Siyaset Şöleni", 16 Aralık Cumartesi saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 

Halkın Partisi (HP) de, yarın saat 19.00’da Güzelyurt’ta Belediye Parkı’nda manifestosunu tanıtmak için etkinlik düzenleyecek. HP, diğer ilçelerde de benzer etkinlikler yapacak. 

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ise 22 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Gönyeli Yalçın Park’ta aday tanıtım şöleni düzenleyecek. 

Diğer partiler de düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

PROPAGANDA SÜRECİ

Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adayların bugünden itibaren, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacaklarınıancak, oy verme gününden önceki gün yani 6 Ocak Cumartesi saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılmasının yasak olduğunu açıklamıştı.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşürler her zaman dağıtılabilirken, propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması da yasak.
Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarına propaganda için duvar ilanları şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak ve talep eden siyasal partiler ile bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek.
Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TC Elçiliği'nden Afrika Gazetesi aleyhine suç duyurusu11 Aralık 2017 Pazartesi 18:22
  • 'Özgür Volkan' adını 'Kıbrıs Manşet' olarak değiştirdi11 Aralık 2017 Pazartesi 17:50
  • TDP katılımcı siyaset anlayışını yurttaşlara anlatıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 17:21
  • Turunçlu bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:25
  • Akıncı, İİT’in Kudüs gündemli zirvesine katılacak11 Aralık 2017 Pazartesi 16:17
  • Afrika Gazetesi'ne destek ve kınama mesajları...11 Aralık 2017 Pazartesi 15:29
  • Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:24
  • Hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak11 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
  • Polis yasası başka bahara kaldı, tasarı komiteye geri gönderildi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:20
  • Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren yeniden yayımlanıyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti