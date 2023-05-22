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Erken sıcak hava dalgasının vurduğu İspanya'da su krizi büyüyor: "Ülke çöle dönüşüyor"

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Uzun bir kuraklık döneminin ardından erken gelen sıcak hava dalgasının vurduğu İspanya susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya...
Erken sıcak hava dalgasının vurduğu İspanya'da su krizi büyüyor: "Ülke çöle dönüşüyor"

Rezervlerindeki su miktarından daha fazlası buharlaşan ülke, nisanda tarihinin en kurak dönemini geçirirken, bazı İspanyol kentlerinde de tarihin en yüksek nisan sıcaklıkları ölçülmüştü.

Cordoba'da 38,7 dereceyi gören sıcaklıklar, Endülüs bölgesindeki Sevilla'daysa 37,8 dereceye kadar tırmanmıştı.

Alicante Üniversitesi'nde iklim bilimi üzerine çalışmalar yürüten Jorge Olcina, "Durum özellikle Katalonya ve Endülüs bölgelerinde alarm veriyor. Buralarda su rezervlerinin doluluğu yüzde 25'in altına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Katalonya ve Endülüs bölgelerinde şubat sonunda su kullanımına sınırlama getirilmiş, bahçelerin sulanması ve yüzme havuzlarının doldurulması yasaklanmıştı. Çiftçilerden de sulama işlemlerini azaltmaları istenmişti. 

Endülüs'teki Jaen köyünde yaşayan köylüler 1 Mayıs'ta yağmur duasına çıkmış, "El Abuelo" adı verilen rituel sırasında kilisedeki İsa heykeli de 1949'dan bu yana ilk kez dışarı çıkarılmıştı.

İspanya'nın diğer bölgelerinde de benzer tehlikeler olduğuna dikkat çeken Olcina, "İspanya'nın geri kalanı da tehlikede. Valencia, Murcia, Castile-La Mancha ve Extremadura'daki su rezervleri giderek endişe verici bir hale geliyor. Su stoğu toplam kapasitenin yüzde 40'ından daha düşük seviyede" ifadelerini kullandı.

Çölleşme Araştırma Merkezi Direktörü Patricio Garcia-Fayos ise iklim değişikliğinin İspanya'yı çölleştirdiğini belirterek, "Elimizdeki suyu en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı öğrenirken, iklim değişikliğine karşı mücadele de öncelik haline gelmeli. Aksi takdirde birkaç yıl içinde İspanya'nın büyük bir bölümü çöl olacak" ifadeleirni kullandı.

Birleşmiş Milletler de geçen dönemde İspanya'da büyüyen su kriziyle ilgili benzer bir açıklama yapmış ve ülkenin yüzde 75'inin çölleşme sürecinde olduğunu açıklamıştı.

Birçok ihracat kaleminin tarım ürünü olması nedeniyle "Avrupa'nın arka bahçesi" olarak bilinen İspanya'da yaşanan kuraklık en çok İspanyol çiftçileri etkilemiş durumda. 

Tarım sendikası COAG'a göre, İspanya'da üretilen tahıl ürünlerinin yüzde 60'ı susuzluk nedeniyle ölmüş durumda. 

AFP'ye konuşan tarım ve iklim uzmanı Serge Zaka, "Toprağın durumu ve su rezervleri genellikle ağustosta görmeye alışık olduğumuz seviyede. Buğday ve arpa gibi tahıl ürünleri sonbaharda ekiliyor ve ilkbaharda biçiliyor. Ancak susuzluktan dolayı, gelişimleri olgunlağa erişmeden durdu. Bu da onları biçmenin mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Zeytin, fıstık ve badem üretiminde de azalma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanya hükümetiyse su krizine karşı bir dizi tedbir açıklayarak 800 bin çiftçiye yüzde 25 vergi indirimi sağlanacağını duyurmuş ve kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar euroluk bir paket açıklamıştı.

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