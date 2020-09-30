Erkut Yılmabaşar yazdı... İradene sahip çık! Sandığa git oy ver!

11 Ekim’de seçim var. Kıbrıslı Türkler Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. Pandemi koşulları altında gerçekleşecek seçimde dünyaca tek tük tanınan en önemli makamlarımızdan Kıbrıs Türk toplum liderini de seçeceğiz.

11 adayımız var.

6 Adayı Meclis’te temsil edilen siyasi partiler destekliyor. Zaten 5’i milletvekili, 1 ise Cumhurbaşkanı. Tümü makamda görev başında.

Halk bu adayları tanıyor, biliyor.

5’de daha az iddialı adayımız var. Zaten bu makama aday olma kararı verebilmek de herkesin harcı değil. Tebrik eder başarılar dileriz.

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Mustafa Alkan bir gazetecilik başarısı gerçekleştirerek 4 adayı stüdyoda 1 adayı ise Skype aracılığı ile stüdyoya bağlayarak 4 saate varan bir yayın gerçekleştirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar son dakika Ankara’dan gönderilen özel jet ile Ankara’ya uçtuğundan programa katılamadı.

Bu konu özellikle sosyal medyada “Başbakan Kaçırıldı” minvalinde şakalara kadar da vardı.

Tatar ülkeye Pandemi ortamında 117 Milyon TL para alarak dönüyor. Şimdilik ziyaretin açıklanan sonucu bu .

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Mustafa Alkan tartışmasız tüm adayları –bazı eksikler olsa bile- aynı TV programında buluşturmayı başardı. Tüm adaylara eşit mesafede durmayı da başardı, kuşkusuz gecenin kazananı oldu...

Adaylar ise daha önce tek tek TV ekranlarında söylediklerini bir kez daha tekrar ettiler...

Yeni olan ise 11 Ekim'deki seçime ve Kıbrıs Türk halkının iradesine AKP tarafından müdahale edildiğinin açık seçik bu gece hem Sayın Akıncı hem de Sayın Denktaş tarafından dile getirilmesi oldu.

Ankara'daki merkezi hükümetin KKTC'deki seçimlere açık müdahalesi konusunda Akıncı ve Denktaş çok kesin ve net bir tavır da ortaya koydular.

Halk iradesi bir kere AKP'ye kaptırıldı mı biatçılığın da teslimiyetçiliğin de sonu gelmeyecektir!

Seçimin gideceği, kararın verileceği, gidişatın değişeceği nokta bu olacaktır.

Bu noktada Kıbrıs Türk halkına düşen görev iradesine sahip çıkmak sandığa gidip gönlünden geçen adaya aklıyla fikriyle, eylemiyle hiçbir dış yönlendirmeyi dikkate almadan oy vermektir.

Müdahaleye dur demek yurdunu seven herkesin görevidir.