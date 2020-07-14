Erkut Yılmabaşar yazdı... Yeni hükümet ve “Çatı aday” çalışması…

Hükümet Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çatırdıyor.

HP kanadından ardı arkasına UBP’yi adeta İMAR PLANI ile ilgili karar almaya zorlayan açıklamalar geliyor.

Zaten hükümet manen çok uzun süre önce bitmiş durumdaydı.

Herkes Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin sonrasında yeni bir hükümet arayışı ve erken seçim olacağını zaten kulislerde konuşuyor…

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JETGİLLER krizini bir Bakanın görevden alınması ile sıyrıklarla atlatmaya çalışan UBP-HP hükümetinin bu kez “ İmar Planı” konusunda ciddi bir sınav bekliyor.

Sağlıkta yaşanan çelişkili açıklamalar ise tüm bu yaşananların dondurmam kaymağı olmuş durumda.

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DP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı yok. YDP ise “çatı aday” konusunda sondaj çalışmaları yaptığını gizlemiyor.

Bunlar yaşanırken HP ile UBP arasında zaten manevi olarak bitmiş bir hükümetin sonunu da yavaş yavaş hazırlıyor.

UBP,DP,YDP 3’lü koalisyon denemesinin önünde İstanbul’da yaşayan UBP eski genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ve kritik 26 sayısı var.

Tabi KKTC siyaseti hemen çareler üretemeye devam ediyor.

Uzun süredir siyasi kulislerde HP’den 2 vekilin istifa edip bağımsız kalacağı ve yapılacak bir erken seçimde UBP’den aday olma karşılığında 3’lü hükümete güvenoyu vereceği dedikodu şeklinde iddia ediliyor.

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Matematiksel olarak Meclis’te önemli sayıda hükümet olasılığı ise mevcut…

UBP,DP,YDP "milli cephe" hükümeti en olası olan olarak önümüzde duruyor.

UBP-CTP olmaz mı? Bir seçim hükümeti olarak denenebilir. Hiç olmaz denen bu KKTC siyasetinde oluyor! Kimse şaşırmasın.

Peki UBP, TDP ve DP ile yine 3’lü ama bu kez 27’ye dayalı bir seçim hükümeti kuramaz mı? Matematiksel olarak belki mümkün ama olma olasılığı düşük.

4’lü hükümet yeniden! Olmaz olmaz demeyin! Geniş bir mutabakat hükümeti ile yeniden bir erken seçim hükümeti denemesi yapılabilir.

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Yakın zamanda bir erken seçim beklenmiyor.. Zira “seçim yasası” ile yeniden seçime gidilmesi yeni skandalların olmasına gebe.. Zira 14 bin oy yanmış ve sayım 3 gün sürmüştü 2008’de…

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Temmuz ayının ortasına geldik sıcak havaları iyice hissetmeye başladık. Akdeniz’in ortasında bu küçücük adada hem hava ısınıyor hem de siyaset.

Vatandaş mı? Sıcak havalardan boğuluyor resmen…