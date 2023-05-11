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Ermenistan – Azerbaycan sınırında çatışma

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçleri ile çatışma çıktığını duyurdu. Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Azeri askerinin şehit olduğu bildirildi.
Ermenistan – Azerbaycan sınırında çatışma

Bakanlığın açıklamasında, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin kasıtlı provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Novruzalizade isimli askerin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerin misillemede bulunduğu, operasyonel koşulların kontrol altında olduğu kaydedildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmış, bir asker ağır yaralanmıştı. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu yanıt vermiş ve ağır silahlar ile havan toplarının da kullanıldığı çatışma başlamıştı.

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