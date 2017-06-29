 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Erol Refikoğlu için acil kan aranıyor

» »
Erol Refikoğlu için acil kan aranıyor
Tiyatro sanatçısı Erol Refikoğlu için kan ihtiyacı olduğu bildirilirken, A Rh Pozitif kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaatları istendi.

Tiyatro sanatçısı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun duyan isimlerinden Erol Refioğlu, sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

Usta tiyatrocu - Yönetmen Yaşar Ersoy'dan alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan Erol Refikoğlu'nun kan değerlerinde düşme görüldüğü, bu nedenle, hastanede, kontrol altında tutuluğu öğrenildi.

Refikoğlu için 'kan ihtiyacı' da olduğu bidirilirken, A Rh Pozitif kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaatları istendi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk askerinin çekilmesi resmen masada29 Haziran 2017 Perşembe 09:24
  • Eide: "Ortak metin geri çekilmedi"28 Haziran 2017 Çarşamba 17:41
  • Çavuşoğlu: "Biz buraya çözüm için geldik"28 Haziran 2017 Çarşamba 17:38
  • Eurasia Group: "Çözüm olasılığı yüzde 15"28 Haziran 2017 Çarşamba 16:50
  • Chatrnuch:Kıbrıs,bölünmüş kalmak için çok küçük28 Haziran 2017 Çarşamba 14:42
  • Dizdarlı:Girne Belediyesi çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummamalı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
  • Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na Aksun atandı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:39
  • Akıncı, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasasını meclise iade etti28 Haziran 2017 Çarşamba 14:31
  • Bir boğulma tehlikesi daha: Başını kuma çarparak bilincini kaybetti28 Haziran 2017 Çarşamba 14:17
  • Hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi...28 Haziran 2017 Çarşamba 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti