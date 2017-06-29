Erol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Tiyatro sanatçısı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun duyan isimlerinden Erol Refioğlu, sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırıldı.
Usta tiyatrocu - Yönetmen Yaşar Ersoy'dan alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan Erol Refikoğlu'nun kan değerlerinde düşme görüldüğü, bu nedenle, hastanede, kontrol altında tutuluğu öğrenildi.
Refikoğlu için 'kan ihtiyacı' da olduğu bidirilirken, A Rh Pozitif kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaatları istendi.
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