Erol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Tiyatro sanatçısı Erol Refikoğlu için kan ihtiyacı olduğu bildirilirken, A Rh Pozitif kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaatları istendi.

Tiyatro sanatçısı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun duyan isimlerinden Erol Refioğlu, sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırıldı.



Usta tiyatrocu - Yönetmen Yaşar Ersoy'dan alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan Erol Refikoğlu'nun kan değerlerinde düşme görüldüğü, bu nedenle, hastanede, kontrol altında tutuluğu öğrenildi.



Refikoğlu için 'kan ihtiyacı' da olduğu bidirilirken, A Rh Pozitif kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaatları istendi.