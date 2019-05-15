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Erzincan doğumlu Binali Yıldırım'dan 'Doğduğum şehir İstanbul' açıklaması!

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Erzincan doğumlu Binali Yıldırım'ın, İstanbul için 'doğduğum büyüdüğüm, müjdelenmiş bu şehir' ifadelerini kullanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Erzincan doğumlu Binali Yıldırım'dan 'Doğduğum şehir İstanbul' açıklaması!

YSK kararı ile yerel seçimlerin İstanbul'da tekrarlanması kararının ardından seçim çalışmalarına başlayan AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın memleket çıkışı dikkat çekti.

Yıldırım, paylaştığı bir tweette İstanbul'da doğduğu şeklindeki açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal etmesinin ardından İBB Başkanlığına yeniden aday olan AKP’li Binali Yıldırım, Twitter’daki doğum yeri paylaşımıyla gündeme geldi.

Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı, “Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm. Doğduğum büyüdüğüm, müjdelenmiş bu şehir için çok büyük hayallerim var, projelerim var. Bunların hırsı var bende” paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları Yıldırım’ın Meclis kayıtlarında Erzincan doğumlu olarak geçtiğini hatırlattı.

İşte o paylaşımın görseli: 

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