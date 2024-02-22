Eski Brezilyalı yıldız futbolcu Daniel Alves'e tecavüz suçundan 4 buçuk yıl hapis cezası

İspanya'da Barcelona Futbol Kulübü'nün eski yıldızlarından Brezilyalı futbolcu Dani Alves, çıkarıldığı mahkemece tecavüzden suçlu bulunarak 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 31 Aralık 2022 günü Barselona'da bir gece kulübünde yaşanan olayda Alves'in mağdur kadını tuvalete soktuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğunu tespit etti.

Savcılık makamının hakkında 9 yıl hapis cezası istediği Alves, 20 Ocak 2023'te gözaltına alınmış ve bu tarihten beri hapiste tutuluyordu

Savunmasında iddiaları reddeden 40 yaşındaki eski futbolcunun kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

"Rızam dışında cinsel ilişkiye zorlandım"

Eski yıldızın kefaletle serbest bırakılma talepleri mahkeme tarafından kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle reddedildi. Brezilya kendi vatandaşlarını başka ülkelerde mahkum olduklarında iade etmiyor.

Kimliği gizli tutulan mağdur, savcılara Alves'le dans ettiğini ve gece kulübünün tuvaletine kendi isteğiyle girdiğini, ancak daha sonra çıkmak istediğinde Alves'in kendisine izin vermediğini söyledi. Alves'in kendisine tokat attığını, hakaret ettiğini ve isteği dışında cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Alves önce Mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini başta reddeden Alves ise daha sonra ifadesinde değişikliğe gitmiş ve cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti. Mağdur kadının cinsel ilişkiye isteyerek girdiğini de ileri süren eski yıldız futbolcu, başlangıçta ilişkiyi kabul etmemesinin nedenini ise evliliğini kurtarmaya çalışmasına bağladı.

2016'daki San Fermin Boğa Koşusu Festivali'nde kendilerini "kurt sürüsü" olarak isimlendiren beş İspanyolun genç bir kadına toplu tecavüzü sonrası aldığı cezanın hafifliği ülke genelinde tepkilere ve protestolara neden oldu. İspanyol hükümeti 2022 yılında mevzuat değişikliğine giderek cinsel suçların tanımlanmasında rızayı ya da rıza eksikliğini merkezi bir konuma getirdi.