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Eski Görüşmeci Ertuğ'dan “Fikirler Dizisi” açıklaması

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“Vasiliu taraf olduğu retçi rum tutumundan kendini soyutluyor”
Eski Görüşmeci Ertuğ'dan “Fikirler Dizisi” açıklaması

Cumhurbaşkanlığı eski Görüşmecisi ve Sözcüsü Osman Ertuğ, Rum Yönetimi eski liderlerinden Yorgo Vasiliu’nun, BM Genel Sekreteri Butros Gali tarafından sunulan ve “Fikirler Dizisi” diye bilinen belgenin reddiyle ilgili Rum basınındaki açıklamalarını eleştirdi.

Vasiliu’yu “Taraf olduğu retçi Rum tutumundan kendini soyutlamakla” suçlayan Ertuğ, “Mülakatta sarf ettiği sözlerin günah çıkarma veya kendisini aklama çabası olduğu ortadadır” dedi.

Ertuğ, yazılı açıklamasında, hatıralarının yer aldığı kitabın ikinci cildinin yayınlayan Vasiliu’nun bu kapsamda Politis’e verdiği röportajı değerlendirdi.

Vasiliu’nun sözünü ettiği Fikirler Dizisi'nin ele alındığı dönemde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın müzakere ekibinde olduğunu, Gali Fikirler Dizisi'nin hazırlık çalışmalarına da bizzat katıldığını hatırlatan Ertuğ, “O güne değin Birleşmiş Milletler tarafından, her iki tarafla istişare edilerek oluşturulmuş en kapsamlı çözüm planı olan Fikirler Dizisi konusundaki retçi Rum yaklaşımını Sayın Vasiliu ile Sayın Klerides'in birlikte yarattığı bir gerçektir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının Fikirler Dizisi'yle ilgili yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergilediğini de belirten Ertuğ, şunları kaydetti:

“BM'nin kayıtlarına da geçmiş gerçekler ışığında, kimin veya kimlerin ‘fırsat kaçırdığı’ ve ‘beraat etmesi’ gerektiği açıktır. Nihai tahlilde, Sayın Vasiliu'nun Politis gazetesine verdiği mülakatta sarf ettiği bu sözlerin bir günah çıkarma veya kendisini aklama çabası olduğu ortadadır.

Vasiliu'dan sonra, Fikirler Dizisi'ni açıkça reddettiğini söyleyen Klerides'in ise Rum lideri olarak seçildikten sonra ‘ortak zemin yoktur’ gerekçesiyle iki yılı aşkın bir süre masaya gelmekten kaçındığı bilinen bir gerçektir.”

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