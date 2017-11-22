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Euro, Sterlin ve Dolar'dan yeni rekor!

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Euro, Sterlin ve Dolar'dan yeni rekor!
Dolar/TL, 3.9830 zirvesini görürken, Euro/TL rekoru 4.6772 seviyesine taşıdı.

Türk lirası, yeni güne kayıplarla başlıyor. Piyasada her gün yeni bir rekor kırılırken, bu sabah da TL, Dolar, Euro ve Sterlin karşısında rekor düşüş yaşıyor. Dolar 3.9830'a çıkarak tarihi zirveyi yeniledi. Euro 4.6772 ile rekor kırarken, sterlin de 5.2792 ile yeni zirvesini gördü.

Saat 08.15'te dolar/TL 3.9755'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL 4.6710 ve Sterlin/TL 5.2720 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, kurdaki aşırı volatilitenin ABD'den gelen haberlere de bağlı olarak 4 Aralık'a ertelenen işadamı Rıza Sarraf davasına kadar sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Öte yandan Merkez Bankası dün uzun zamandan beri ilk defa faizle ilgili örtülü bir adım attı ama piyasadaki köpük henüz yeteri kadar sönmedi. Bu hamlenin piyasa beklentilerini karşılamadığını belirten analistler, yurtdışı swaplarda 200 baz puanlık bir faiz artırımı beklentisinin fiyatlandığını dile getiriyor.

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