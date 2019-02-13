Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar

18.12.2018-23.01.2019 tarihleri arasında, Pınarlı’da Sibel ERÇİKA’ya ait ikametgâhın penceresi açılarak içeriye girilerek, bir adet kömürlü ütü, iki adet büyük bakır sini, dört adet bakır tencere, bir adet büyük bakır kevgir, bir adet gazyağı ocağı (islim) ve bir adet eski antika dikiş makinesi çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.S.(E-23) tutuklandı,



