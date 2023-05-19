16 – 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, 3 ayrı ikametgahtan toplam 10,400 TL nakit para, 13 adet ziynet eşyası ve 4 adet cep telefonu çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleler ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.S.(K-22) ve E.K.(E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.