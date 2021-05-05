‘Ev İçi Şiddet Yasası’ 23 haftadır Meclis’te ivedilik oylaması için bekliyor!

Ev İçi Şiddet Yasası, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 23 haftadır ivedilik oylaması çerçevesinde bekliyor… Son 3 haftadır Genel Kurul, toplanamadığı ve başka gündemler olması nedeniyle ivedilik talebinde bulunulamadı.

Ev İçi Şiddet Yasası Mecliste ivedilik oylaması için bekliyor ve son 3 haftadır da meclis genel kurulu toplanamadığı ve başka gündemler olduğu için ivedilik talebinde bulunulamadı.

2020 yılında kayıtlara geçen 1063 şiddet vakasının %40ına işlenen şiddet türü suç kapsamına girmediği için şiddet uygulayıcıya dava okunamadı. Yarın sabah tüm ev içi şiddet türlerinin suç kapsamına gireceği, şiddeti önleme, şiddet uygulayıcıyı cezalandırma ve şiddet gören kişileri korumayı öngören Ev İçi Şiddet Yasası’nın ivedilik oylaması yapılacak.