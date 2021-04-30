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Ev İçi Şiddeti Önlemeye yönelik yasa için Pazartesi Meclis önünde eylem

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Sivil Toplum Örgütleri, “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin ivedilik tezkeresinin oylanmasının beklendiği Pazartesi günkü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.
Ev İçi Şiddeti Önlemeye yönelik yasa için Pazartesi Meclis önünde eylem

Sivil Toplum Örgütleri, “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin ivedilik tezkeresinin oylanmasının beklendiği Pazartesi günkü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

“Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin ivedilikle mecliste ele alınması ve bir an önce yasalaştırılmasını talep eden 23 örgüt, pazartesi günü saat 9.30’da Meclis önünde açıklama yapacak.

 

Eylemi, KT Üniversiteli Kadınlar Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği, Kıbrıs İş İnsanları Derneği, GİAD, İş Kadınları Derneği, Ticaret Odası Kadın Girişimci Komitesi, Sanayi Odası, KT Kadınlar Birliği, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Girne Kadınlar Birliği, Girne Kadınlar Konseyi, SOS Çocuk Köyü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan, Bellapais Innerwheel Kulübü, Girne Innerwheel Kulübü, Kale Inner Wheel Kulübü, Sarayönü Inner Wheel Külübü, Lefkoşa Yenikent Innerwheel Kulübü, Welcome to Turkish Cyprus Club gerçekleştirecek.

YASA ÖNERİSİ, KURUMLARIN ETKİN İŞ BİRLİĞİ İLE ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASINI HEDEFLİYOR

“Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına çalışmalar yürüten Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle hazırlanıp, TDP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunuldu.

 

14 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine de sunulan yasa önerisinin ivedilik görüşmesinin ise 3 Mayıs Pazartesi günkü Meclis oturumunda yapılarak oylanması bekleniyor. İvediliğin kabul edilmesi halinde öneri, ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacak.

 

Yasa önerisi, Polis, Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Eğitim Bakanlığı’nın etkin iş birliğini sağlayarak, kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini öngörüyor.

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