Evde kedi besleyen her dört kişiden birinde kedi alerjisi var

Kedi alerjisi, hayvan severlerin en büyük sorunlarından biri. Alerjisi olsa dahi kedisinden vazgeçmeyen pek çok insan da var. Veteriner Hekim Hale Yıldırım, kedilerdeki alerjenlerin sebeplerini ve çözüm önerilerini anlattı…



SEBEP FEL D 1 PROTEİNİ

■ Kedilerdeki alerjenlere bağlı duyulan hassasiyet, sık görülen bir durum mudur?

Kedi alerjenleri, insanlarda en yaygın görülen hayvan kaynaklı alerjenler olarak öne çıkıyor. Dünya çapındaki araştırmalar, kedi alerjenlerine karşı hassasiyetin beş yetişkinden birini etkilediğini ve bu durumun kediler ile insanlar arasındaki etkileşimi sınırlandırdığını gösteriyor. Türkiye'de yapılan bir araştırma; evinde kedi bulunan her 4 kişiden 1'inin kedi alerjenlerine karşı hassasiyet duyduğunu gösteriyor. Yaklaşık her 3 kedi sahibinden 1'i kedi alerjenlerine olan duyarlılıklarının en kötü yanının kedileriyle olan yakınlığını etkilemesi olduğunu söylerken, kedi alerjenlerine hassasiyet duyan her 10 kedi sahibinden 9'u, doktoru kedi ile yaşamaması gerektiğini söylese bile kedisinden vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

■ Kedi alerjenlerine bağlı oluşan bu hassasiyet nasıl meydana gelir, başlıca sebebi nedir?

Alerjen hassasiyetine kedilerin tükürüğünde doğal olarak ürettiği Fel d 1 adı verilen protein sebep oluyor. Kedi alerjenleri ve bu alerjenlerin yüzde 60–90'ını oluşturan Fel d 1; kedilerin tükürük ve yağ bezlerinden salgılanıyor ve kedinin temizlenmesi sırasında ortama saçılıyor.

■ Tüm kediler alerjen üretiyor mu? Alerjik reaksiyonların önlenmesi adına neler yapılabilir?

Tüm kediler; cins, yaş, tüy uzunluğu, cinsiyet veya vücut ağırlığı fark etmeksizin Fel d 1 üretiyor. Alınan önlemler arasında; kediye dokunur dokunmaz elini yıkamak veya evi ve mobilyaları her gün temizlemek gibi yöntemler yer alıyor. Araştırmalara göre, alerjik reaksiyon gösteren kedi sahiplerinin yüzde 53'ü kedisinin eşyalarını ayrı bir odada tutarken, yüzde 46'sı mobilyaların üzerini kapatmayı tercih ediyor. Belirtmek gerekir ki; saydığımız metotların hepsi alerjeni çevreye yayıldıktan sonra yönetmek için tasarlanan ve kedilerle sahipleri arasındaki etkileşimi sınırlayan yöntemler.



BESİN KALİTESİ ETKİLER

■ Kedi alerjisine yönelik yeni yaklaşımlar var mı?

Bu sorunun üstesinden nasıl gelinebileceği konusunda uzun süredir yapılan çalışmalar var. Bilim insanları, besin takviyesi anlamında yeni yaklaşımlar geliştirmek için yıllardır araştırma yapıyor. Böylesi bir gelişme, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin hayatında fark yaratma açısından faydalı olacaktır; çünkü besin kalitesi, hayvanların yaşam kalitesini artırma konusunda önemli bir faktör.