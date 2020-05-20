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Evini 'uyuşturucu serası'na çevirmiş

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Evini 'uyuşturucu serası'na çevirmiş
Evini 'uyuşturucu serası'na çevirmiş

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği bir kişinin evine baskın düzenleyen polis, 'sera düzeneği'yle yetiştirilen 347 kilo hint keneviri ele geçirdi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi mahallesinde yaşayan A. K. adlı kişinin evine düzenledikleri baskında, 110 kök halinde hint kenevirinin yanı sıra 500 gram satışa hazır uyuşturucu skunk maddesi, 31 adet kenevir tohumu, 14 şişe sentetik sıvı, 19 kilo gübre ve bir adet hassas teraziye el koydu.

Evde hint kenevirinin yetişmesine uygun ortam sağlamak için ısıtıcılı ışıklar, led ışıklar, ısı dağıtım fan düzeneği, vantilatör, buhar makinası, akım şalter düzeneği kullanıldığı açıklandı.

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