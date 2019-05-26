EXIT POLL: AKEL ve DİSİ baş başa

Pazar günkü Avrupa seçimlerinde yapılan Cybc çıkış anketi, iktidardaki Disy'nin Akel ile oyların yüzde 28-31.5'i arasında, yüzde 27-30.5 ile kapandığını gösterdi.
Kıbrıslı Türk oyları AP seçiminden 1. çıkacak partiyi belirleyebilir.
Pazar günkü Avrupa seçimlerinde yapılan Cybc çıkış anketi, iktidardaki Disy'nin Akel ile oyların yüzde 28-31.5'i arasında, yüzde 27-30.5 ile kapandığını gösterdi.
Kıbrıslı Türk oyları AP seçiminden 1. çıkacak partiyi belirleyebilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.