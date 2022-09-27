  • BIST 3.265,64
  • Altın 969.625
  • Dolar 18.4831
  • Euro 17.7378
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Eylemde Arbede Yaşandı

» »
Eylemde Arbede Yaşandı
Eylemde Arbede Yaşandı

Telleri aştılar, inşaat alanına girdiler. Külliye inşaatı önünde insan zinciri oluşturan eylemcilerden bazıları telleri aşıp inşaat alanına girmeye çalıştı, önce polis engeli ile karşılaştı.

 

Külliye inşaatı önünde insan zinciri oluşturan eylemcilerden bazıları telleri aşıp inşaat alanına girmeye çalıştı, önce polis engeli ile karşılaştı.

Polisin müdahale etmediği çok sayıda eylemci, külliye inşaat alanına girdi.

ekran-goruntusu-2022-09-27-190442-001.jpg

Polis CTP Milletvekilleri'nin de arasında olduğu eylemcilere müdahale ederek durdurmaya çalıştı.

Eylemcilerle polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Eylemcileri durduramayan polis, müdahaleyi bıraktı, eylemciler telleri aştı.

İnşaat alanına giren eylemciler burada da protestolarını sürdürdü, inşaat alanındaki çalışmalar bir süre durdu.

Atılan sloganların ardından eylem sonlandırıldı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi’nin Cezası Belli Oldu27 Eylül 2022 Salı 17:04
  • Bakan Çavuşoğlu, Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher’i kabul etti27 Eylül 2022 Salı 16:48
  • Gecikmiş prim borçları için son ödeme tarihi 30 Eylül27 Eylül 2022 Salı 16:41
  • Külliye yapımına karşı ‘insan zinciri’ oluşturuluyor!27 Eylül 2022 Salı 16:24
  • Bakan açıklama yaptı27 Eylül 2022 Salı 16:15
  • Oğuz: 2011 sonrası işe girenlerle ilgili barem düzenlemesi onaylandı27 Eylül 2022 Salı 16:10
  • Halkın Partisi’nden “Külliyeye Hayır” Eylemine Destek27 Eylül 2022 Salı 15:45
  • Altuğra :”  KVC-genel yoğun bakım ünitesi tadilat ihalesi süreci tamamlandı, ilgili firma ile sözleşme imzalandı” 27 Eylül 2022 Salı 15:43
  • LTB Kaçak Külliye'yi MÜHÜRLEYECEK mi?27 Eylül 2022 Salı 15:38
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi yapılacak!27 Eylül 2022 Salı 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti