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EYT'lilere Müjde! Emeklilik yaşı 55 oluyor!

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Emekilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan yasa ile emeklilik yaşı kriterlere göre 55 yaşına düşürülecek
EYT'lilere Müjde! Emeklilik yaşı 55 oluyor!

Emekilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan yasa ile emeklilik yaşı kriterlere göre 55 yaşına düşürülecek. Kıbrıs Postası'nın haberine göre Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hükümette olduğu 2012 yılında 60’a çıkarılan emeklilik yaşının, yeni yapılan düzenleme sonrası, 1 Şubat 1972 tarihinden sonra doğan ve 1 Ocak 2008’den önce sigortalı olan çalışanlar için 55’e düşürülmesi amaçlanıyor.

25 YIL PRİM YATIRMA KOŞULU

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılacak olan değişiklikle yasallaşacak olan yeni uygulamadan sonra yaş kriterlerine uyan ve 25 yıl prim yatıran vatandaşlara emeklilik hakkı tanınıyor. Yaklaşık 9-10 bin kişiyi kapsayan çalışmanın ne zaman tamamlanıp yasallaşacağı henüz bilinmezken, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

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